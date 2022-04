Se juega, no se juega...Se juega. La jornada del martes fue muy cambiante para todos los equipos que debían disputar copa internacional en Perú debido al decreto presidencial que ordenaba el toque de queda hasta las 23:59 del día cinco y River, por supuesto. no estuvo exento de esto ya que casi no viaja.

Sin embargo, el plantel de Gallardo se subió al avión tras recibir el aval del gobierno peruano y de Conmebol para instalarse por la tarde noche en el hotel. Si bien se esperaba que el arribo a la ciudad iba a ser en solitario por las medidas tomadas, esto no fue así y el Millonario tuvo el calor de su gente.

Teniendo en cuenta que Lima es la capital y el principal motor económico del país, el gobierno decidió no estirar el toque de queda como se preveía y por esto, una vez que finalizó la prohibición, la gente fue libre de circular y la filial de Lima no dudo ni un solo segundo en salir para el hotel.

De esta manera, el grupo de hinchas de River más algún que otro Millonario que vive en Perú fueron llegaron al hotel con distintas banderas, bombos y camisetas para darle la bienvenida a los dirigidos por Marcelo Gallardo, quienes fueron saludando a todos los fanáticos mientras ingresaban al establecimiento.

Con el partido confirmado y el estadio lleno, River saldrá en la noche de este miércoles (21 horas de argentina) en busca de comenzar la Copa de Libertadores de América con el pie derecho ante un rival que arrastra la racha negativa más larga en la historia del certamen sin ganar desde el 2012.