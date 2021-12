La consagración de River en la Liga Profesional fue el cierre perfecto del 2021 para el club de Núñez y la frutilla del postre estará en juego el próximo 18 de diciembre, cuando el Millo se enfrente a Colón por la final del Trofeo de Campeones. A pesar del desahogo de los hinchas, la principal preocupación sigue siendo la continuidad de Marcelo Gallardo de cara a la próxima temporada mientras la actual dirigencia ya comenzó a planificar el 2022.

El mercado de pases está a punto de abrir y la cúpula deportiva de La Banda aún espera por la decisión del Muñeco por renovar -o no- su contrato que vence el 31 de diciembre. No obstante, la nómina que encabeza Jorge Brito no puede permitirse demoras en sus primeros movimientos pensando en el reinicio competitivo del próximo año y ya reportaron contactos con al menos dos futbolistas extranjeros para arribar a Núñez luego del receso veraniego. River está clasificado a la Copa Libertadores 2022 y necesitará incorporar jerarquía.

El primer nombre que surgió en las últimas semanas proviene del fútbol chileno y su apellido llama mucho la atención pensando en el destino que podría tener el próximo año. Se trata de Cristian Riquelme, la joya del Everton, quien apenas tiene tres partidos en la Primera División y ya ha participado activamente de la sub-17 de Selección de Chile, preparándose para dar el salto con la sub-20. El lateral izquierdo tiene tan solo 18 años y podría arribar para acompañar a su compatriota en la defensa del Millonario.

Más al norte, River estaría interesado por un futbolista colombiano en medio de los rumores de la inminente vuelta de Juan Fernando Quintero a Núñez. Fabián Ángel milita actualmente en el Junior de Barranquilla y juega como mediocampista, una posición que La Banda está con intenciones de reforzar ante la posible ida de Leonardo Ponzio, José Paradela, entre otros. El volante de 20 años ya enfrentó al conjunto de Gallardo durante la última fase de grupos de la Copa Libertadores y, al parecer, gustó en las oficinas de Núñez. También tiene apariciones en las juveniles de la Selección de Colombia.