Pablo Lunati se retiró del arbitraje hace varios años pero siempre sigue de cerca lo que pasa en el fútbol argentino. Sobre todo con River, el equipo de sus amores. El "Loco" vio el partido frente a Boca y no pudo evitar la bronca al ver la actuación del cuerpo arbitral: estalló con todo en su cuenta de Twitter.

"Patada sin pelota de Fernández a De La Cruz... ¿Entonces? ¿Nada?", fue una de las primeras quejas que tiró en su perfil. "No hay dudas, empezamos. Si esta de Rojo es amonestación, ¿la de Díaz es igual? Mamita...", escribió Pablo más tarde.

Con el correr del partido, Lunati fue aumentando la intensidad: "Octava falta de Fernández, que está regalado en la cancha, amonestado a los 20 del segundo tiempo. Decile a Ibarra que no pida nada, que juegan con 11 por el VAR".

Ni bien culminó el juego, el exárbitro comentó: "No hicimos un buen partido, tampoco merecimos perder. Del árbitro o del VAR hoy no hablo, ya escribí lo que pensaba. Me encanta que festejen tanto, me encanta, ¿11 de septiembre hoy? El 30 de octubre hablamos, guarden este tuit. Vamos River".

Pero varias horas después reapareció, más enojado que nunca: "Más allá del rendimiento de nuestro equipo, en estas casi cuatro horas que terminó el partido, he visto infinidades de veces la jugada de Fernández contra De La Cruz, y de Varela a Aliendro". "Por las consecuencias de ambas, el VAR y Vigliano se hicieron los boludos...", disparó Lunati.