Tras no lograr un acuerdo con los agentes del jugador, la joya de la cantera del Millonario apunta sus cañones para el fútbol europeo. Una baja a futuro muy sensible.

Si bien el año para las juveniles de River no fue positivo, al punto de que Marcelo Gallardo no hizo debutar a ninguno de los chicos de reserva, hubo algunos nombres que llamaron la atención de cara al futuro del club. Baluartes que los hinchas soñaban con ver en Primera División.

Sin embargo, uno de estos puntos destacados no solo llamó la atención de los fanáticos de River sino también de los ojeadores del mundo del fútbol que, al conocer que no tenía contrato profesional, comenzaron a tentarlo para que se vaya del país. Un objetivo que, a pesar del Millo, lograron cumplir.

Según se pudo conocer en las últimas horas por la información de La Página Millonaria, Joaquín Panichelli estaría decidido a no aceptar la oferta de River y diferentes medios lo ubican en el Deportivo Huesca que actualmente disputa la Segunda División del fútbol español.

Si bien el problema no sería económico, el delantero que convirtió 16 goles en la temporada tendría una molestía en cuanto a sus posibilidades dentro del primer equipo. Decidido a jugar profesionalmente, Panichelli no acepta quedarse jugando en reserva y desde River no le pueden asegurar su lugar en el plantel debido a que Demichelis aún no comenzó a trabajar.

Vale destacar que, pese a que parece inevitable, River tiene hasta el 30 de noviembre para convencer a Joaquín Panichelli de permanecer en el club. Si para esa fecha no se firmó un contrato profesional, el jugador quedará en libertad de acción por superar la edad máxima como juvenil.