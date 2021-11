"No creo": Ponzio festejó un nuevo título y habló sobre su futuro en River

Con 39 años y sin haber sido titular en gran parte del campeonato, a Leonardo Ponzio le tocó salir a la cancha desde el arranque en el partido definitorio ante Racing. Con el brazalete de capitán y reemplazando a Enzo Pérez luego de su horrible lesión ante Platense, el hombre de las mil batallas con el Millonario jugó 75 minutos y sumó un campeonato más en su extenso palmarés con River.

Con 16 títulos con la camiseta del equipo de Núñez, igualó a Ángel Labruna y Ricardo Vaghi como los máximos ganadores de la historia del club, escribiendo así su nombre en las primeras páginas de la historia grande de River.

Y mientras era todo festejos, Ponzio dejó una declaración que seguramente le enorgullecerá a los hinchas del Millonario. "En River encontré un lugar donde puedo ser yo", afirmó el volante central. Luego de eso, se congeló el tiempo en el Millonario cuando, ante la consulta de que se quede 6 meses más, su respuesta fue: "No sé, no creo".

Por lo tanto, parece que Ponzio pondrá fin a su carrera tras obtener este título con River. Si bien no es oficial, y no dio la certeza exacta, con 39 años no parecería ilógico que decida colgar los botines. Ídolo total del Millonario.