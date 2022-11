Estamos a pocos días del anuncio oficial de River sobre el sucesor de Marcelo Gallardo en el banco y todo indica que ese será Martín Demichelis, que todavía está armando el rompecabezas para tener finalmente a su cuerpo técnico. Una vez presentado, Micho tendrá que tomar una serie de decisiones deportivas para 2023.

La primera tarea para el ex Bayern Múnich será analizar la calidad del plantel actual para determinar qué jugadores seguirán en Núñez, cuáles necesitan sumar minutos a préstamo y qué futbolistas no deben seguir visitiendo la banda roja para la próxima temporada.

En las últimas horas, el periodista Nicolás Distasio adelantó que uno de los jugadores que saldría a préstamo es Leandro González Pírez. El defensor había comenzado el año con firmeza en la zaga, sobre todo en los primeros amistosos de verano que disputó en el Monumental, pero su error contra Boca y consecuentes malas actuaciones lo dejan con un pie y medio afuera del club.

Sin embargo, el defensor no se iría solo. En adición, Distasio informó en ESPN que José Paradela podría ser otro de los cedidos en el próximo mercado de pases. Elogiado por Diego Maradona y el propio Marcelo Gallardo, el ex Gimnasia llegó para rellenar el hueco que dejó la partida de Nacho Fernández. No obstante, su rendimiento no fue el esperado desde su arribo en 2021 y las oportunidades parecen haberse acabado.

Será decisión del próximo cuerpo técnico, en conjunto con la Secretaría Técnica de Enzo Francescoli, mandarlo definitivamente a préstamo o intentar recuperar la mejor versión que mostró en Gimnasia con Pelusa en el mando.