Sobre el comienzo de la recta final de la temporada, el River de Marcelo Gallardo comenzará esta semana una racha de partidos definitorios que darán cuenta de las posibilidades del Millonario en torno a los torneos en los que aún permanece con vida. Encuentros para los cuales el muñeco necesitará a todos sus soldados.

Sin embargo, al igual que sucedió durante el último mes, el plantel del Millonario vuelve a sufrir una baja a causa de fuertes síntomas gripales que imposibilitan a Marcelo Gallardo de poder armar el entrenamiento y la convocatoria con todos los jugadores a disposición a falta de solo dos días para la Copa Argentina.

Un viaje a Resistencia, Chaco, que posiblemente no cuente con Tomás Pochettino ya que el volante del Millonario no se pudo entrenar en este lunes por el cuadro gripal que lo desafectaría totalmente del partido clave ante Defensa y Justicia. Un jugador que si bien no viene jugando, le otorga posibilidades al entrenador para el mediocampo.

De esta manera, el volante que en diciembre volverá a vestir la camiseta del Austin FC se suma a Matías Suárez, Milton Casco y Miguel Borja como uno más de los tantos jugadores que sufrieron los efectos del cambio de clima y el frío durante el mes de agosto que llega a su fin en la noche del miércoles.

David Martínez, otra baja en River para la Copa Argentina

Sumado a la posible baja de Pochettino, David Héctor Martínez es otro de los jugadores de River que se pierde el partido de Copa Argentina contra el Defensa y Justicia de Sebastián Beccacece por lo sucedido durante la fase previa en la que River eliminó a Barracas Central.