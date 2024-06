Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 17 de junio de 2024. Cuánta plata le dejaría David Martínez tras su partida a Pumas de México, el dinero que desembolsaría por Valentín Gómez. Además, Iker Muniain habló de su amor por el club y elogió a la liga argentina. Por otro lado, la Reserva busca su pase a la semifinal de la Copa Proyección.

River va con todo por Valentín Gómez

El Millonario sabe muy bien que para pelear por la Libertadores y la Liga Profesional tiene que reforzarse con jugadores de jerarquía. Uno de los apuntados de Valentín Gómez, el central de Vélez de 20 años que atraviesa un gran presente en el club de Liniers. River estaría dispuesto a desembolsar unos 6,5 millones de dólares por el defensor.

Valentín Gómez. (Foto: Prensa Vélez).

Muniain habló maravillas de River

Iker Muniain, quien quedó libre de Athletic Bilbao, dialogó con Marca y no dejó dudas sobre su amor por el Millonario: “River Plate es un equipo que siempre le he seguido, desde que era pequeño, desde hace muchísimos años. Quitando el Athletic que es el equipo de mi vida, hacia River siento algo especial, un vínculo emocional y sentimental grande. Lo he dicho muchas veces”.

Además, agregó: “Considero que es una Liga Argentina muy competitiva, con pasión por el fútbol y con una cultura futbolística que tienen los argentinos, las hinchadas, la pasión que tienen en cada estadio es espectacular. También está la Copa Libertadores de por medio, que es una Copa muy, muy deseada por todos”.

El dinero que podría recibir River por David Martínez

El ciclo de David Martínez por River llegó a su fin. Luego de pasar una larga temporada casi sin sumar minutos, el marcador central zurdo dirá adiós y se irá a préstamo a Pumas. El mismo será con cargo -se desconoce el monto- y con una obligación de compra de 3 millones de dólares en caso de cumplir algunos objetivos.

David Martínez. (Foto: Getty).

La Reserva quiere seguir avanzando

Luego de superar a Boca por los octavos de final de la Copa Proyección, la Reserva de River quiere seguir avanzando en el certamen. Este lunes, desde las 18 horas, se verá las caras con Defensa y Justicia por los cuartos de final. De ganar, se enfrentará en semifinales al vencedor de la llave entre Banfield y Lanús.