En las últimas semanas, el rumor de un potencial regreso de Alexis Sánchez a River comenzó a crecer a pasos agigantados. Después de remover los orígenes del runrún que ilusionó a todos en Núñez, desde el club se pronunciaron sobre la posible contratación del Niño Maravilla una vez finalice su vínculo con Marsella en junio.

"No hay nada por Alexis Sánchez, menos un precontrato", fue la frase con la que Enzo Francescoli, secretario técnico de La Banda, desmintió las versiones que vinculaban al Niño Maravilla con la institución. No obstante, el ídolo no le cerró las puertas al delantero: "Me parece genial que todos los que vivieron en el club tengan deseo de volver. Las puertas están abiertas, cuando se conoce el club la adaptación es más corta. Depende mucho de los jugadores".

Para colmo, desde el lado del chileno también se encargaron de disipar cualquier rumor sobre su salida del continente europeo. "Alexis Sánchez seguirá en Europa y su equipo tiene la prioridad", reveló Fernando Felicevich, representante del jugador, en diálogo con El Mercurio de Chile.

Además, el buen presente del delantero en el fútbol frances podría asegurarle su permanencia en el Marsella: "En Olympique están muy contentos con la temporada de Alexis y proyectan que se quede", expresó Felicevich. Una durísima noticia para aquellos hinchas de River que se ilusionaron con la vuelta del Niño Maravilla.