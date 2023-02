Históricamente, River Plate ha sido uno de los equipos argentinos que más estrellas ha promovido desde sus divisiones inferiores. De hecho, muchos de estos cracks han sido completamente determinantes para la Selección Argentina y también han brillado en varios de los conjuntos más poderosos del continente europeo y del globo terráqueo.

En ese contexto, todas las cámaras apuntan hacia la figura de Claudio Echeverri, un volante ofensivo de apenas 17 años de edad que lleva un largo tiempo deslumbrando a propios y extraños. En el presente, este diamante en bruto de la entidad del barrio porteño de Núñez hace de las suyas en la Reserva, donde marca diferencias de forma constante.

Sin embargo, lo cierto es que Echeverri no es la única perla que milita en las diversas categorías juveniles de la institución Millonaria. Por el contrario, son varios los jóvenes repletos de condiciones e incluso hay uno que, con solamente 15 años de edad, ha llamado la atención y ha llenado de ilusión a todos y cada uno de los fanáticos de La Banda: Franco Mastantuono.

¿Quién es Franco Mastantuono?

Franco Mastantuono es un enganche de 15 años que nació el 14 de agosto de 2007 en la provincia de Buenos Aires. Actualmente la rompe en la Octava División de River e inlusive ya forma parte de la Selección Argentina Sub-17 que comanda estratégicamente Pablo Aimar. Un presente fabuloso y un futuro que promete y mucho.

Bajo esa órbita, Martín Demichelis ya estuvo siguiéndolo de cerca y planea sumarlo de forma inminente al selectivo que encabeza un viejo conocido del entrenador de River como es Edgardo Sbrissa y que engloba a los mejores jugadores de la Cuarta, Quinta y Sexta División. Este sería el siguiente paso del prometedor Mastantuono.

"En River siempre miraba a Nacho Fernández, me parece un jugador muy completo. También trato de copiar los movimientos de Matías Suárez y Julián Álvarez. Y siempre miro a Messi, que es mi ídolo. Me parece el mejor del mundo, por lejos. También me gusta observar a Neymar y Phil Foden", le había dicho Mastantuono al sitio web oficial de River cuando tenía 14 años y militana en la Novena División.