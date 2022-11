Esperando que se defina su futuro, el volante volvió a destacar que su prioridad es seguir en el Millonario aunque pidió "no forzar las cosas" tras confesar que aún no habló con Demichelis.

Desde el momento en que River terminó de definir quién sería el flamante sucesor de Marcelo Gallardo, la dirigencia del Millonario comenzó a pensar de qué manera podría mantener a las grandes figuras del plantel de cara al 2023. Jugadores vitales entre los cuales se destaca Juan Fernando Quintero.

Con un préstamo que se termina en fines de diciembre, a la dirigencia se le pasan los días y debe moverse si quiere retener al volante colombiano quien no para de elegir a River como su "prioridad" para el próximo mercado pese a que ya le abre la puertas a un futuro lejos del Millonario.

Durante una charla con Radio Continental, Juan Quintero se mostró muy sincero en cuanto a lo que vendrá y pese a que pidió calma, en el Millo se encendieron las alarmas: "Siempre está mi disposición para River, pero es fútbol y esto pasa, ya sea que continúe o no. Siempre he querido mucho a River, pero uno no tiene que forzar nada tampoco".

A su vez, pese a que los días pasan, Quintero confesó que todavía no tuvo una comunicación con Martín Demichelis: "No he hablado con el entrenador, creo que hoy en día debe estar enfocado en la pretemporada. No creo que sea prioridad de él hablar conmigo, tiene muchas demandas, mucha responsabilidad y me parece perfecto", soltó.

Sin embargo, según las informaciones que nacen desde los periodistas que trabajan el día a día de River, Demichelis le habría pedido a la dirigencia que retengan a Juan Fernando Quintero en dentro del club. Un pedido que todavía no logró cumplirse.

Quintero confesó que planea retirarse a los 33 años

Por otro lado, hablando más allá de lo que pueda pasar en el 2023, Juan Fernando Quintero llamó la atención de todos luego de confesar que piensa dejar el fútbol muy joven: "Mi idea es terminar mi carrera a los 33 años. Hoy en día lo siento así, no es secreto para nadie. La vida trae tantas cosas y circunstancias que uno nunca sabe", soltó el volante de 29 años.