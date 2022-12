Aunque no se hable mucho del tema mientras se juega el Mundial de Qatar, el mercado de pases ya abrió sus puertas en el fútbol argentino y los clubes de la Liga Profesional empezaron a moverse para darle forma a sus planteles de cara a la temporada 2023.

En lo que respecta a River, la llegada de Martín Demichelis en reemplazo de Marcelo Gallardo puso al Millonario en un proceso de reestructuración y el primer contacto del DT con sus nuevos dirigidos tendrá lugar en los próximos días, para que conozcan la decisión final del entrenador con cada uno de ellos.

Aún así, hay un nombre que definitivamente no tendrá lugar en La Banda y no por determinación de Micho. Desde la dirigencia le bajaron el pulgar a José Paradela y no seguirá vistiendo la camiseta de River, por lo que se está buscando club a estas horas y un grande del fútbol argentino apareció como su destino más próximo.

Según aseguró el portal partidario Mundo Cuervo, un candidato a presidente de San Lorenzo tendría "muy avanzada" la llegada del ex Gimnasia al Ciclón y la operación se firmaría a través de un préstamo con opción de compra, todo en caso de que consiga ganar las elecciones. "Gusta y mucho", aclararon sobre el perfil que llamó la atención en Rubén Darío Insúa.

En lo que respecta al Millo, Paradela no sería el único en irse por bajo rendimiento: Tomás Pochettino también dejaría el club por decisión institucional, ya que no renovarán la cesión con el Austin FC. Hasta el momento esas serían las dos bajas que tendrá Demichelis para comenzar la pretemporada.