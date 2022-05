Marcelo Gallardo dio a conocer quienes estarán presentes en el duelo ante el Matador en el Monumental y pese a que venía mejorando de su lesión, el colombiano no formará parte.

Tras la rotación que implementó durante el partido ante Platense, el cual ganó 2-1, Marcelo Gallardo volverá a colocar a su once ideal en cancha el próximo miércoles cuando reciba a Tigre por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Sin embargo, el equipo no estará completo ya que el entrenador no podrá contar con su jugador número 12.

Después de lo que fue el desgarro en el isquiotibial izquierdo que sufrió en los entrenamientos previos al enfrentamiento ante Talleres en Córdoba, Juan Fernando Quintero comenzó una recuperación que tenía como objetivo devolverlo al verde césped en los cuartos del certamen local.

Sin embargo, y pese a que ya realiza trabajos con pelota, el volante colombiano no recibió el alta médica y por este motivo, Marcelo Gallardo no pudo incluirlo en la lista de los convocados para el enfrentamiento del próximo miércoles a las 21:30 ante Tigre en el Estadio Monumental.

Ante esto, Juan Fernando Quintero tendrá algunos días más de recuperación para ponerse a punto y estar presente en una hipotética semifinal, se disputan el próximo fin de semana, y para las últimas dos fechas del Grupo F de la Copa Libertadores ante Colo - Colo y Alianza Lima.

De esta manera, Gallardo tuvo dos bajas en su lista ya que Matías Suarez es otro de los que no podrá estar presente en el mata-mata con los de Victoria. Igualmente, el DT del Millonario respira aliviado porque recuperó una nueva variante para la zona baja con la vuelta de Jonatan Maidana al equipo.

Con el resto del plantel a disposición, Gallardo volvería a utilizar a los once que venían jugando antes del partido con Platense con la posible inclusión de Santiago Simon por Tomás Pochettino. De ser así, River saldría con: Armani; Herrera, Díaz, Martínez, Casco; Pérez, Fernández, Pochettino o Simón, Barco, De la Cruz; Álvarez.