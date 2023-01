Después de lo que fueron los arribos de Nacho Fernández y Matías Kranevitter, los dirigentes de River no pudieron concretar otros refuerzos, pero están siendo cautelosos a la hora de continuar con la búsqueda. Claro, quieren jerarquizar al plantel de Martín Demichelis, pero con las piezas fundamentales.

Uno de los grandes deseos es poder concretar el retorno de Rafael Santos Borré, como así también los de Manuel Lanzini, Éder Álvarez Balanta y Rogelio Funes Mori. Sin embargo, deberán esperar hasta junio, como mínimo, para que se cumplan varios de estos pedidos que Jorge Brito le hizo a los Reyes Magos. Mientras tanto, buscan un atacante del exterior.

En las últimas horas, desde Venezuela hicieron saber que se iniciaron las gestiones por el arribo de Salomón Rondón, quien quedó en libertad de acción tras su paso por Everton. Pero no solamente buscan al atacante de la Vinotinto, sino que también comenzó a sonar la figura de Nicolás López.

El uruguayo de 29 años que juega en Tigres UANL está en la órbita de Demichelis, como así también de Cruzeiro, según informó el periodista mexicano Vladimir García. A diferencia de lo que ocurre con Rondón, el jornalista solamente notificó que al equipo de Nuevo León solamente le llegó un pedido de condiciones por Diente, que ha sido convocado al banco de suplentes de la Selección de Uruguay en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar.

A pesar de que no develó el monto que solicitó Tigres UANL para desprenderse de López, el contrato del ex atacante de Udinese e Internacional SC expirará en diciembre del corriente, por lo que en River podrían negociar por un dinero menor al que le hayan pedido, sobre todo porque los Felinos no tienen intenciones de renovarle.