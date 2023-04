El Mundo River se vio sacudido en los últimos días por un creciente rumor que alentaba la posibilidad de que Alexis Sánchez, la estrella del Marsella, se marche como jugador libre en junio y vuelva a vestir la camiseta del Millonario. Incluso desde Francia se habló de una presunta firma de un pre-contrato, pero nada más lejos de la realidad.

Es cierto que La Banda quiere reforzarse con jerarquía, si es que logra superar la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2023, pero el Niño Maravilla no figuraba en ninguna lista para sumarse al equipo de Martín Demichelis a mediados de año.

Es por eso que, ante tanta expectativa por el rumor que ilusionó a los hinchas, Enzo Francescoli fue el encargado de romper el silencio y pronunciarse al respecto en una entrevista con Madero Sports, donde descartó cualquier tipo de plan institucional para repatriar al chileno.

"No hay nada por Alexis Sánchez, menos un precontrato", sentenció el secretario técnico de River sobre el runrún que se corrió en las últimas horas. No obstante, Enzo dejó en clara la postura del club si el Niño Maravilla desea volver a vestir la banda roja: "Me parece genial que todos los que vivieron en el club tengan deseo de volver. Las puertas están abiertas, cuando se conoce el club la adaptación es más corta. Depende mucho de los jugadores".

A la espera de un gesto positivo, Francescoli también le marcó la cancha al resto de jugadores libres que podrían arribar a Núñez en junio, caso Otamendi, Tucu Pereyra, Lanzini, Ramiro Funes Mori y varios más. Se espera que River haga una fuerte inversión en salarios para poder cumplir los objetivos del 2023 y la gente se ilusiona.