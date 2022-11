River está trabajando en lo que será el próximo mercado de pases, como así también en la continuidad de diversos jugadores a los cuales se les termina el contrato. Como los dirigentes saben que Martín Demichelis llegará a la institución con exigencias similares a las de Marcelo Gallardo, a quien le tocará reemplazar, quieren cumplirle con todos los pedidos.

El principal objetivo que tendrá el actual entrenador del equipo filial de Bayern Munich estará ligado a la Liga Profesional, Copa de la Liga y Copa Argentina. Sin embargo, los dirigentes tratarán de conformarle un equipo para que Micho pueda levantar la CONMEBOL Libertadores con el Millonario. Para ello, buscarán refuerzos de alto calibre.

Así como en el seno dirigencial están con la mente puesta en el arribo y las salidas de los jugadores, en las últimas horas se pudo confirmar que los juveniles Valentín Gargiulo y Francisco Petrasso, quienes prometían un enorme futuro, no firmaron sus respectivos contratos y quedaron en libertad de acción.

El mediocampista y el defensor, respectivamente, son categoría 2001 y 2002, por lo que antes del 30 de noviembre próximo debían firmar sus vínculos. Y según indicaron en La Página Millonaria, desde la Comisión Directiva decidieron que eso no ocurra, por lo que ahora Gargiulo y Petrasso deberán buscar un nuevo rumbo.

Después de la amarga noticia que les tocó recibir, fue el propio Gargiulo quien se explayó en su cuenta de Instagram, donde aprovechó el espacio para despedirse de River, además de agradecerle a todos los que le dieron una mano durante todos estos años: "Hoy toca despedirme de este club tan grande. Me quedo con todos los momentos lindos que pasé, quiero agradecer a toda la gente con la que me tocó compartir plantel, jugadores, cuerpo técnico, utileros, médicos etc. Quizás me hubiera gustado irme de otra manera, pero bueno. El fútbol es asó y sé que me voy preparado para lo que sea. Muchas gracias @riverplate y ojalá en algún momento nos volvamos a cruzar!", sentenció el mediocampista.