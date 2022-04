A pesar de la victoria en el debut en la Copa Libertadores, todos en River se quedaron consternados por la grave lesión que sufrió Robert Rojas ante Alianza Lima. El defensor tiene una fractura de tibia y peroné y estará afuera de las canchas por mucho tiempo. En el medio del debate por la patada que recibió, el futbolista rompió el silencio y contó cómo se siente.

Más allá de todo el sufrimiento, Rojas intentó enfocarse en la rehabilitación que se le viene y aseguró que dará todo por volver de la mejor manera. "Cuando estaba más tranquilo, vi el video de la lesión. Hay que estar fuerte, no hay otra. Es la primera vez que me lesiono así de mal. Agradezco a toda la gente que me apoya en las redes y me escribe a mi celular. Siento el cariño de todos", señaló.

Aldair Rodríguez, el jugador peruano que lesionó a Rojas, se presentó en la concentración de River para disculparse. "Estoy muy triste por la situación que vive mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita, no tuve mala intención. Fui a disputar el balón y creo que se le engancha el pie y a la hora de forzar el balón se fractura. Por eso vine a pedirle disculpas personalmente", sostuvo.

¿Qué fue lo que le dijo Rojas a Rodríguez? En su charla con el medio radial paraguayo "Fútbol a lo Grande", Robert lo contó: "Me pidió disculpas el jugador de Alianza y le dije: 'Tranquilo, no pasa nada'".