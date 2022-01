El conflicto de Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser con River está dando mucho que hablar. El club decidió no sumarlos a la pretemporada mientras mantengan su postura de no renovar contrato, algo que no sucedía en Núñez desde hace mucho tiempo.

Aunque la decisión sea contundente y esté avalada por el propio Marcelo Gallardo, no significa que todo pueda seguir con naturaleza. La ausencia del lateral izquierdo es una baja sensible para la estructura del equipo y es por eso que en las oficinas del Millonario ya iniciaron negociaciones para incorporar a otro especialista en el puesto.

Según informó el periodista Hernán Castillo, River se contactó con Milton Valenzuela, marcador de punta de último paso por el Columbus Crew de la MLS. El ex-Newell's, que ya había aparecido en el radar hace algunos meses, se encuentra libre y es del gusto del Muñeco.

Si bien la negociación es directamente con el futbolista y su entorno, esto no significa que sea una operación sencilla. Independiente también está interesado en quedarse con los servicios del lateral. Habrá que ver quién gana la pulseada.