Con Garnacho incluido, la lista de transferibles del Manchester United por decisión de Rúben Amorim

El contexto de Manchester United es crítico. Luego de un arranque de temporada catastrófico con Erik ten Hag como entrenador, la directiva decidió despedirlo hace poco más de dos meses y se le dio el puesto al portugués Rúben Amorim. Ahora, el nuevo DT tiene la difícil tarea de acomodar la situación y devolver a los Red Devils a la zona alta de la Premier League y de Europa.

En sus primeros nueve encuentros como entrenador, Amorim ha conseguido un vital triunfo contra Manchester City, pero no puede mostrar más pergaminos debido a que sus números no son buenos (4 triunfos, 4 derrotas y un empate). A partir de enero, con la apertura del mercado de pases, el entrenador podrá moldear el equipo realmente como quiere, por lo que se anticipan muchas altas y bajas en el United con el correr de las próximas semanas.

De manera sorpresiva, en los días recientes trascendió que un futbolista que podría salir de Manchester United es Alejandro Garnacho. El argentino de 20 años perdió protagonismo con Amorim y no solo ya no es titular, sino que en sus ingresos no ha aportando goles o asistencias en los 7 partidos que jugó bajo las órdenes del portugués.

Pese a ser el máximo contribuyente al gol en el United esta temporada (8 tantos y 4 asistencias), Garnacho aún no se ha adaptado a la forma de entrenar de Amorim y a su novedoso sistema táctico 3-4-3, por lo que diversos medios ingleses no descartan que el Bichito se marche del conjunto inglés en el mercado.

Más allá del caso del futbolista de la Selección Argentina, lo cierto es que el ex DT de Sporting Lisboa tiene una lista con varios nombres que pueden salir del Manchester United en esta ventana de traspasos que se abrirá el 1 de enero en Europa. Según medios como Sky Sports y The Sun, los Diablos Rojos le buscarán un nuevo destino a jugadores como Christian Eriksen, Casemiro, Anthony y Víctor Lindelöf, así como también a Marcus Rashford -marginado por Amorim- y a Harry Maguire.

De hecho, en Sky Sports revelaron que son pocos los futbolistas que son considerados intransferibles para el nuevo DT y para la directiva. Amad Diallo -quien debe resolver la renovación contractual o se irá libre en junio de 2025-, Kobbie Mainoo, Noussair Mazraoui, Matthijs De Ligt, Leny Yoro, André Onana, Lisandro Martínez, Manuel Ugarte y Rasmus Hojlund son los que componen este listado. El resto de los futbolistas del plantel, más allá de aquellos que buscan vender sí o sí, podrían emigrar si aparece una oferta propicia.

La lista de refuerzos que quiere Rúben Amorim para su Manchester United

Además de las bajas que se darán en el United, Amorim ya tiene claro que tendrá que reforzar todas las líneas del equipo para que vuelva a ser competitivo en la Premier League y en las competencias europeas. Dispuestos a romper el chanchito, el entrenador elaboró una lista de posibles refuerzos para el mercado de pases. No todos llegarán, pero el DT ya trabaja para que se concreten varias incorporaciones.

Entre los nombres pedidos aparecen sus ex dirigidos en Sporting Lisboa, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomandé y el goleador Viktor Gyokeres. Además, se han vinculado a arqueros como Illan Meslier y Gregor Kobel, de Leeds United y Borussia Dortmund respectivamente.

Y esto no es todo, ya que se rumorea que el United podría acelerar por Alphonso Davies, Randal Kolo Muani y Ederson, futbolistas que militan las filas de Bayern, PSG y Atalanta y todos tienen las puertas abiertas para salir de sus clubes por diversos motivos. El canadiense porque expira su contrato, el delantero francés porque no es tenido en cuenta en París, y el volante brasileño porque busca dar el salto a una edad plena.

Los clubes interesados en Alejandro Garnacho

Según el medio inglés CaughtOffside, Alejandro Garnacho podría marcharse del equipo de Mánchester en enero debido a que su situación actual llamó la atención de varios equipos. El medio citado indica que hay 8 equipos al tanto de su presente y no descartan hacer una oferta por su pase en las próximas semanas.

Siete de ellos son europeos, mientras que uno de ellos es de la exótica liga saudí. Allí, el portal incluyó equipos como Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Chelsea, Juventus, Atlético de Madrid y Al Hilal, e incluso CaughtOffside reveló que uno de estos clubes ya habría ofrecido un préstamo hasta fin de año con opción de compra obligatoria de 75 millones de dólares. aunque no se pudo confirmar qué equipo propuso semejante oferta.

Quedará saber lo que suceda en el devenir de las próximas semanas con su futuro, si finalmente Garnacho se amoldará al nuevo Manchester United al mando de Rúben Amorim, o si tendrá que buscar un nuevo destino para su carrera.

