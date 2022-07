Pese a que River jugó muy bien ante Barracas Central y demostró serenidad para abrir el marcador, las últimas semanas no fueron nada calmas para el Millonario. Una tensión y enojó que quedó expuesto durante la última fecha de la Liga Profesional cuando Marcelo Gallardo explotó contra Nicolás Lamolina.

Totalmente desencajado por la expulsión de Rodrigo Aliendro, Gallardo no se aguantó más y luego de protestar con el cuarto árbitro incitó a Lamolina a expulsarlo: "No tenes los huevos para echarme, pelot...", gritó el DT de River para no solo irse del campo sino para también ser informado por el referí.

De esta manera, el entrenador del Millonario se expuso a una sanción que se conoció en este jueves cuando el Tribunal de disciplina de la AFA publicó los informes de sancionados en donde se comunica que Marcelo Gallardo tendrá una suspensión de dos partidos; Vélez y Gimnasia.

Sin embargo, esta sanción del tribunal para con Gallardo realmente no tendría efecto y terminaría siendo un castigo para el club ya que al ser menos de cuatro partidos se puede pagar una multa económica levantando el castigo. De esta manera, el entrenador de River podrá estar en el Amalfitani para dirigir a sus jugadores.

Vale destacar que, pese al revuelo que causó su insulto a Lamolina, Gallardo continuó demostrando su disgusto con el arbitraje en general durante el partido con Barracas Central por Copa Argentina ya que una vez finalizada la victoria le mando un palito a Merlos sobre su desempeño.