Más allá de que el objetivo de River está puesto en la Liga Profesional, también quieren retener a Gallardo. Y si no lo hacen, ¿ya tienen a su reemplazante?

¿El reemplazante de Gallardo? Un ex jugador de River mostró sus ganas de dirigir al Millonario

Después de esquivar a Barcelona, quien quería a Gallardo y finalmente contrató a Xavi, los dirigentes de River respiraron más tranquilos por el futuro del entrenador. Sin embargo, están a la expectativa de lo que pueda suceder en el futuro.

Por eso mismo, analizan las diferentes posibilidades que hay dentro del mercado y un ex jugador de River que está dirigiendo en el exterior se postuló para sustituir al Muñeco, en caso de que arme las valijas. Claramente, los hinchas no quieren saber nada con que se vaya Gallardo y están alertas.

En las últimas horas, Santiago Solari fue quien mencionó sus intensiones de llegar al banco del Millonario: "Ojalá suceda en algún momento, en el fútbol puede pasar de todo en una semana. Es difícil predecir lo que va a suceder en el futuro, pero mi corazón siempre está abierto a la Argentina y en especial a River, donde hice todas las Inferiores", esbozó el Indiecito, quien está dirigiendo a América de México.

Y respecto a lo que será el futuro del Muñe al frente del Millonario, expresó: "No me animaría a predecir lo que quiera hacer Gallardo. Tiene una experiencia en el fútbol, que es espectacular". A lo que, en diálogo con ESPN, añadió: "Hay que ver que quiere hacer él con su carrera y su vida personal, que también nos acompaña y no es solo fútbol. Habría que preguntarle a él, está preparado para dirigir en cualquier lado".