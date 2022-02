El exitoso ciclo de Marcelo Gallardo en River llevó a que se hable del buen fútbol del equipo en varias partes del mundo. Uno de los más elogiosos fue Pep Guardiola, que a lo largo de este tiempo felicitó, destacó y elogió tanto al club como al Muñeco.

No es casualidad de que el Manchester City haya puesto los ojos en Julián Álvarez y, pese a haberlo comprado en una cifra extraordinaria, hayan decidido dejarlo a préstamo en Núñez por el bien de todos. Hace instantes, el propio DT español volvió a soltar flores para el Millonario.

Al entrenador le preguntaron si su City era el mejor equipo del Mundo, pero tiró la pelota para este lado: "No lo somos. El mejor es Chelsea, que ganó la Champions League; o River Plate porque ganó en Sudamérica", soltó el legendario director técnico.

Instantes después, Guardiola dudó si era River el último campeón de la Libertadores, teniendo en cuenta que ese torneo ya lo ganó dos veces Palmeiras: "Creo, quizás no. No lo sé". De todas formas, no es un dato menor que su propio inconsciente posicione al Millonario por encima del Verdao o el propio Flamengo.