Con Marcelo Gallardo a la cabeza, el plantel profesional de River retomó el trabajo tras retornar de San Martín de los Andes y la pretemporada seguirá su curso en Ezeiza, de cara al debut del Millonario en la Copa de la Liga Profesional ante Unión. La buena noticia para La Banda antes de empezar la competencia es la confirmación de su primer amistoso de verano, el cual se desarrollará este viernes ante Independiente a puertas cerradas. Los primeros minutos de fútbol para el grupo.

El reinicio de los entrenamientos llegó con caras nuevas para el Muñeco. Franco Petroli, Carlos Auzqui y Cristian Ferreira se reincorporaron a la nómina tras superar sus casos positivos de coronavirus, pero los dos últimos podrían marcharse en el corto plazo ya que, de momento, no entran en la consideración del entrenador para afrontar el próximo semestre. No obstante, si no aparecen ofertas existe la chance de que se queden a pelear un lugar.

Mientras en Núñez se espera el arribo de Juan Fernando Quintero, pactado para esta tarde de jueves, Gallardo recibió la enorme noticia de un refuerzo de absoluta jerarquía para el plantel. Después de casi 100 días de inactividad por una curiosa lesión, Nicolás De La Cruz recibió el alta médica y retomará el trabajo con normalidad a la par del grupo. Sin dudas, una vuelta que ilusiona a todos los hinchas.

El volante uruguayo había salido del campo de juego con dolor, en el duelo que protagonizaron River y San Lorenzo en el Monumental el pasado 17 de octubre. Tras someterse a estudios, los resultados arrojaron una "trombosis venosa" en su pie izquierdo y el tratamiento demoró mucho más de lo esperado, ya que no suele ser una lesión habitual. Dejando la rehabilitación atrás, De La Cruz está de regreso y el Muñeco tendrá una pieza titular para comenzar la temporada.