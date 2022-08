La goleada ante Newell's en el Monumental del pasado sábado donde River venció a la Lepra por 4 a 1 fue una enorme noticia para el Millonario debido a que se sumó al pelotón de los equipos de la parte superior de la tabla, algo que hasta ahora en esta Liga Profesional no había logrado. Además de esto, el gran nivel mostrado en el partido reacomodó las ideas en un equipo que circulaba por un terreno irregular las últimas semanas.

En la previa de este cotejo, Marcelo Gallardo había movido varias clavijas en el once inicial y terminaron dando resultado tanto en el marcador como en el funcionamiento, ya que vieron uno de los mejores partidos del semestre. Sin embargo, pensando ya en el próximo duelo de la liga, el entrenador millonario tenía que plantear hipotéticas modificaciones en el XI debido a que, sin ir más lejos, uno de los jugadores más regulares del plantel como Emanuel Mammana no pudo terminar el partido por una molestia.

Sin embargo, en lo que fue la práctica de este lunes encarada de cara al duelo ante Arsenal en el Viaducto, el cual será el miércoles a las 19 horas, Gallardo pudo contar con el ex Zénit sin problemas, ya que no sintió molestias en su rodilla izquierda y podrá estar en el equipo para visitar al conjunto de Leonardo Madelón.

Post partido ante Newell's, Mammana había declarado sobre su dolencia: "Fue una jugada que se me había trabado la rodilla. Después de varias operaciones puede ser normal y en mi posición no puedo fallar, no puedo tener errores. Como venía corriendo mal, sentía dolores, fue más pensando en el equipo. Sabemos que tenemos jugadores que están preparados para entrar y decidí pedir el cambio por precaución", confirmando así que no fue nada preocupante y que, en caso que el entrenador lo decida, podría repetir el equipo que le ganó al club rosarino.

De ser así, el XI para enfrentar a Arsenal sería: Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, Javier Pinola, Elías Gómez; Enzo Pérez, Agustín Palavecino; Nicolás De La Cruz, Juan Fernando Quintero, Pablo Solari; Lucas Beltrán. Paulo Díaz y Esequiel Barco no estarían disponibles por lesión. ¿Repite equipo por primera vez en el semestre?