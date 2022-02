¿Sorprendió a todos? "No me considero ídolo de River"

A lo largo de los ocho años que lleva Marcelo Gallardo al frente de River, pasaron muchísimos futbolistas por sus manos, además de que lograron varios títulos con la institución. Y la mayoría de ellos fueron venerados por los fanáticos, que siguen agradeciéndoles la mayor conquista: la Libertadores en Madrid frente a Boca.

Después de haberse marchado del Millonario, siguió cosechando títulos y distinciones, además de que los hinchas lo llenan de mensajes de amor y afecto en las redes sociales. Sin embargo, no tuvo pelos en la lengua al hablar de idolatría.

"No me considero ídolo de River, me tocó estar en un gran momento de la historia", sostuvo con total contundencia Nacho Fernández, quien hoy se encuentra en Atlético Mineiro. Y como si fuera poco, añadió: "Ser ídolo lo reconozco para otro tipo de jugadores".

A raíz de la sorprendente respuesta que tuvo en diálogo con el programa radial ¿Cómo te va?, el ex mediocampista del Millo se encargó de explicar el por qué de su análisis: "Creo que muchos quedamos en la historia de River, pero no siento que todos seamos ídolos". Y agregó: "Leo Ponzio, Maidana, Enzo Pérez creo que sí son ídolos. El resto, como Juanfer, Pratto, Casco y yo, quedamos en la historia".

Por otra parte, fue contundente con un posible retorno a River, ya que muchos hinchas le piden que salga de Atlético Mineiro para volver a tener una nueva aventura en el club donde conquistó 7 títulos: "Sé del cariño que me tiene la gente de River y de Gimnasia. Extraño mucho, pero ahora estoy en Brasil, muy bien y tranquilo", resaltó.