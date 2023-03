Tras estar fuera del equipo por mucho tiempo, el delantero del Millonario finalmente pudo ponerse los cortos y confesó que va poco a poco: "Espero ayudar al equipo desde donde me toque".

Suárez volvió a jugar tras seis meses y reveló cómo se siente: "Me falta mucha confianza, pero voy"

Pese a que River tiene un plantel repleto de figuras y grandes jugadores, durante los últimos 147 días hubo un nombre en especial que no pudo dar el presente y que todo el equipo sintió. Un mal recuerdo que comienza a quedar en el pasado ya que, luego de casi cinco meses, Matías Suárez volvió a jugar para el Millonario.

Ausente desde el 23 de octubre, victoria 2-1 sobre Racing, el delantero del Millonario hizo todo lo posible para recuperarse de su sinovitis en la rodilla y finalmente obtuvo su merecido premio luego de sumar algunos minutos ante Sarmiento. Un momento que llenó de alegría al jugador que le agradeció a "los hinchas, al cuerpo técnico y a mi familia por bancarme".

Con casi 15 minutos en cancha, Matías Suárez tuvo una situación clara de gol y logró acoplarse bien al Millonario. Sin embargo, el delantero habló post partido y prefirió ser cauteloso: "Todavía me falta mucha confianza, pero voy de a poco", soltó tras confesar que se siente "cada día mejor".

Contento por volver, el jugador de River comentó ante las cámaras de TNT Sports que entiende su posición y que por esto espera "ayudar al equipo desde donde me toque y cada vez que me toque jugar dar lo mejor". Un deseo que quiere cumplir si o si porqué siente que "le debo mucho a este club".

Por otro lado, analizando sus minutos en cancha, Suárez hizo referencia a la situación que tuvo y que desperdició. Una mala decisión que, sin embargo, no le amargó la noche: "Me apuré un poquito. Me voy contento porque el equipo hizo un gran partido y nos llevamos los tres puntos".