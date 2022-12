La pretemporada en River ya comenzó, con Martín Demichelis y su equipo a la cabeza, pero una ausencia sorprendió a todos. Juanfer Quintero no se presentó a entrenar y el motivo fue claro: hasta que no se resuelva su situación deportiva no volverá a practicar junto a sus compañeros. ¿Sigue en el club o se va?

La novela comenzó hace varias semanas, desde que la dirigencia del Millonario decidió no hacer uso de las opciones de compra que estaban en el contrato, por lo que el próximo 31 de diciembre el colombiano dejará de pertenecer a la institución si no se firma la renovación. Las charlas existen, pero las posturas parecen estar lejanas hasta el día de hoy.

En un contexto de absoluta incertidumbre, desde Bolavip Brasil informaron que Quintero fue ofrecido a uno de los clubes "verdugo" de La Banda en la última década. "El mediocampista Juan Fernando Quintero, de 29 años, un destacado de River Plate esta temporada, fue uno de los nombres ofrecidos a la directiva del Flamengo", informó el portal hermano.

La posibilidad de que Juanfer aterrice en Brasil depende de la negociación que habría entre el Mengao y Aston Villa por Philippe Coutinho, la estrella que supo brillar en clubes como Barcelona, Liverpool y Bayern Múnich. El panorama no es alentador para Flamengo, ya que Unai Emery se opone a la venta del talentoso volante. Esto podría generar el acercamiento de Quintero al último campeón de la Copa Libertadores y en Núñez crece la preocupación.