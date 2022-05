Una de las grandes virtudes que siempre se le reconocieron a Marcelo Gallardo es su capacidad de analizar el fútbol. Sin embargo, fueron pocos los que acompañaron la opinión del DT tras la derrota de River ante Tigre, cuando aseguró que su equipo no había sido superado por el rival.

Su declaración llamó la atención de muchos, ya que el Millonario fue superado en gran parte del encuentro, sobre todo en la primera parte. Mientras escuchaban la conferencia en TyC Sports, Sergio Rondina, DT de Central Córdoba que estaba de invitado, soltó una irónica frase que no pasó desapercibida.

"Por la exposición que tiene, es uno de los que mejor declara. Aparte es vivo, ¿no viste que no lo superan nunca a River? Nunca pierde bien. Es un fenómeno", soltó entre risas el Huevo sobre el entrenador de River. "Lo superan pocas veces y no lo dice", agregó.

Por otra parte, el DT recordó su último enfrentamiento ante el Millonario, donde su equipo cayó 3 a 1: "Yo no lo superé, me terminó ganando. Me pegó dos piñas y me noqueó. Creo que el primer tiempo de Tigre fue muy bueno, siempre comparando armas con uno y armas con otro"