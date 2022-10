Si bien hace aproximadamente un año y dos meses que en River o debuta ningún jugador surgido del club, en los últimos tiempos han aparecido algunos nombres interesantes que ilusionan al hincha de cara a futuro y que, además, despertaron el interés de Marcelo Gallardo.

Con un plantel en la reserva que no tuvo un buen 2022, el entrenador del Millonario no apostó a los juveniles ya que todavía no es el momento pero sí ha llevado a dos o tres jugadores a concentrar con primera para su progreso: "Haber concentrado con los muchachos fue muy lindo, se aprovecha todo momento", soltó uno de los elegidos.

Un primer paso que acerca a una de las grandes figuras que tiene River en su cantera; Joaquín Panichelli, a un posible debut profesional en el Millonario. Sin embargo, para esto el goleador deberá resolver su situación contractual ya que River podría perderlo en diciembre si no acelera en las negociaciones.

Al estar cerca de cumplir los 21 años, el delantero del equipo de Jonathan De La Rosa debe firmar contrato si o si antes del 30 de noviembre para no quedar libre y al Millonario le surgieron competidores ya que lo buscan desde Europa y Brasil con fuertes propuestas económicas.

Sin embargo, el delantero calmó un poco las aguas en el Millonario ya que se mostró dispuesto a seguir en el club: "Yo siempre dije que yo con River estoy muy agradecido y que se den las cosas como se tengan que dar", comenzó declarando Panichelli a La Página Millonaria.

Una puerta que el jugador abrió para que el club le ofrezca su primer contrato y así continuar con el vínculo que los une ya que el jugador demostró estar muy agradecido con la institución: "Las posibilidades que tengo o tuve son gracias a River", sentenció.

¿Por qué Panichelli no saltó de la reserva a la primera de River?

Teniendo en cuenta que aún Gallardo no lo vio listo para dar el gran salto, Panichelli analizó que necesita mejorar para poder asentarse en primera: "Me gustaría adquirir el ritmo, la calidad de pase, el despliegue, la definición, hay que ser más preciso para estar en Primera, trabajo en el día a día para estar ahí".