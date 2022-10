Si bien su partida no se dio hace mucho tiempo, ex jugador del Millonario dio a entender que piensa en pegar la vuelta para seguir cosechando títulos en el club.

Durante el último tiempo, el éxito que tuvo el ciclo Gallardo en River hizo que varios de los jugadores que pasaron por el Millonario queden marcados a fuego por lo vivido dentro de la institución. Sentimientos que generan una nostalgia que, dentro de un tiempo, llevará a varias figuras que ya no están a pegar la vuelta.

Esta necesidad de volver a vivir lo que significa el mundo River resulta mucho mayor cuando uno de los campeones que conquistaron títulos como la Libertadores de Madrid 2018 es surgido del club y que ahora lo lleva a proyectar su futuro en el Millo: "En un tiempo me gustaría cumplir un sueño de nuevo".

Siendo totalmente sincero sobre los tiempos que esto llevaría, ya que "hoy no es el momento", quien habló de una posible vuelta al Millonario fue Santiago Sosa: "Un deseo que tengo es volver a River", confesó el volante que en febrero del 2021 se marchó al Atlanta United de los Estados Unidos a cambio de casi 6 millones de dólares por el 70%.

De esta manera, durante una charla con TNT Sports, el jugador surgido de la cantera del Millonario confesó sus ganas de volver a River donde solamente disputó 21 encuentros pero en donde se hizo acreedor de tres títulos muy importantes: Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019 y la Copa Argentina 2019.

La relación de Sosa con Gallardo y la tristeza por su salida de River

Sobre su relación son Marcelo Gallardo en River, Sosa se mostró muy dolido por la partida del Muñeco del banco de suplentes: "Como hincha fue muy triste enterarme de la salida de Gallardo. Su ciclo fue muy exitoso y largo", soltó antes de agregar que "pensaba que iba a renovar su contrato con River".

En cuanto a la relación que mantenía con el DT, Santiago Sosa confesó que debió "pasar por el confesionario" en más de una vez donde Gallardo hablaba con sus dirigidos: "No fue una charla picante, pase la prueba con éxito… Muchas veces no era bueno que te llamen, alguno que otro se comió una cagada a pedos. A veces era divertido y otras no tanto", comentó.