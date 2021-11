Uruguay no se rinde con Gallardo: la jugada que prepara la AUF por si River sale campeón hoy

Uruguay no tira la toalla y Marcelo Gallardo sigue siendo el plan A. La Asociación Uruguaya de Fútbol sigue intentando convencer al Muñeco para que deje River y vaya a su selección. A menos de un año del Mundial, la Celeste quiere contratar al mejor técnico de nuestro país.

Las respuestas del DT siguen siendo las mismas: hasta que no se termine la temporada, no contestará ninguna oferta ni comunicará qué hará con su futuro. Sin embargo, en el país vecino saben que esta noche River puede ser campeón y ya tienen un as bajo la manga.

El plan es simple. Si el Millonario suma ante Racing y se queda con la Liga Profesional, Ignacio Alonso, presidente de la AUF, tomará un avión la semana que viene para intentar seducir personalmente al entrenador. Sí, quieren que sea el sucesor de Tabárez a toda costa.

En River no quieren saber nada y ni se animan a pensar en un 2022 sin el Muñeco. Sin embargo, en Uruguay están dispuestos a darle la selección con un contrato de un año y la posibilidad de extenderlo por cuatro más. ¿Qué pasará con el DT más ganador de la historia del Millo?