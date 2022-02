Franco Armani no tuvo su mejor tarde-noche en el debut de River en la Copa de la Liga Profesional ya que el Millonario perdió ante Unión en Santa Fe con un gol de penal cobrado polemicamente por el árbitro Néstor Pitana y que tuvo al arquero del conjunto de Marcelo Gallardo como protagonista de dicha acción.

Ante una pelota larga de Juan Nardoni en el área, Armani salió a quedarse con la pelota y llegó primero, pero en el intento de conservar el balón tumbó al jugador tatengue y Pitana, desde su ubicación, vio que resultaba necesario cobrar el tiro desde los doce pasos. El remate terminó en gol y le dio la victoria a Unión, por lo que el arquero millonario y de la Selección Argentina no perdonó al colegiado y tras el final del partido arremetió contra él.

Enojadísimo, apenas culminaron los 90 minutos Armani fue a buscarlo a Pitana mientras le decía de todo a puro insulto. Tal era el enojo del oriundo de Casilda, que tuvo que ser contenido por sus compañeros. Arrancó caliente la primera fecha...

+ Lo que dijo Gallardo del arbitraje

Siguiendo la línea del enojo de Armani, el entrenador Millonario tampoco se quedó callado: "Unión debería haber ganado de otra manera y no con un penal inventado. Los árbitros se equivocan con VAR, sin VAR, convivimos con el error humano más allá del VAR. No voy a entrar, no quiero generar… ya dije lo que pensaba hace un tiempo. Prefiero destacar a Unión que hablar de Pitana".

+ La explicación de Pitana de lo sucedido

También dejando en claro que no tiene presente el VAR en la Copa de la Liga, el misionero explicó: "No tengo diferentes ángulos. Me quedo con la situación activa, busqué el between entré jugadores. Veo que Armani se lo lleva puesto a Nardoni". Además, destacó que en Argentina, los árbitros siempre están muy condicionados.