Con un segundo tiempo cerrado desde su primer minuto de juego, cada situación de riesgo o pelota parada parecía ser un vaso de agua en el desierto para cualquiera de los equipos. Y si bien la fricción misma del encuentro generó varias de estas situaciones, hubo una que Esteban Ostojich decidió ignorar despertando la bronca de todos los locales.

Comenzando la última recta del partido, en donde una jugada puede cambiar el resultado de manera definitiva, David Martínez demoró un segundo de más y terminó por perder la pelota ante la presión de Renato Kayser. Una situación que generó cierta desesperación en el defensor de River y que lo llevó a cometer una locura.

Cuando el número nueve de Fortaleza se filtraba dentro del área de River, el defensor no dudó y se tiró con todo el cuerpo buscando sacar al delantero. Sin embargo, Martínez cayó sobre la espalda del brasileño generando que este caiga y que todo el estadio pida penal para el local.

Ignorando esto o considerando que no era motivo de infracción, Ostojich permitió que el juego continúe. Algo que Silvio Romero no pudo tolerar y, si bien no se ve claramente en la transmisión, habría insultado al juez del encuentro por no cobrar la pena máxima.

Ante esto, el uruguayo fue informado por el línea número 1 y decidió mostrarle la roja al delantero argentino que se había retirado del campo minutos antes. De esta manera, el exabrupto de Romero le costará muy caro a Fortaleza ya que al ser roja directa se perderá las últimas dos fechas. Las cuales serán claves en busca de la clasificación.