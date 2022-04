Luego de su debut por Copa Libertadores, River pudo sacar adelante un durísimo encuentro ante Argentinos Juniors y el elenco de Marcelo Gallardo dejó los tres puntos en casa. Indiscutiblemente, Enzo Fernández fue nuevamente la figura de la cancha y se ganó una verdadera ovación en el Estadio Monumental.

Tras ser elegido como el mejor jugador del duelo que se llevó a cabo en Núñez, el volante del equipo del Muñeco pasó por varios canales de televisión para dar sus clásicas entrevistas post-partido. Con TNT Sports, el ex Defensa y Justicia le dejó un emotivo mensaje a Robert Rojas mientras se recupera de su durísima lesión.

Luego, en diálogo con Agustín Belachur para ESPN, describió sus emociones al convertir en el triunfo de River y recibir el elogio de los hinchas. "Siempre soñé con hacer un gol acá, es mi sueño. Estoy viviendo un momento hermoso acá en el club. Que me ovacione el Monumental de esta manera... la verdad es que me pone muy contento", expresó el MVP del duelo del domingo.

Poco a poco, la voz de Enzo se comenzó a quebrar y las lágrimas fueron inevitables. "Me emocioné. Pará. Todo lo que luché, lo que me costó estar acá, irme a Defensa y volver... fue duro. Que se me cumpla todo esto me pone muy feliz. Estoy muy agradecido con el CT y con Marcelo (Gallardo), estoy en el lugar que siempre soñé", alcanzó a decir el mediocampista del Millonario con los ojos vidriosos. Sin dudas, emocionante.