River se floreó ante Patronato y lo goleó por 5 a 0 (4 goles de Álvarez) para seguir en lo más alto de la Liga Profesional cuando apenas quedan 5 fechas para el cierre. Post victoria, Marcelo Gallardo tomó la palabra en conferencia de prensa y se refirió tanto al rendimiento del equipo como el nivel actual del Araña y la triste lesión de Felipe Peña Biafore.

Dentro de las consultas que se le hicieron al DT, era difícil imaginar que no se le preguntara por el incesante rumor que vincula a Juan Fernando Quintero nuevamente con el Millonario. Los constantes mensajes del colombiano en redes sociales durante la última semana ilusionaron a todos los hinchas y todos esperaban la palabra del Muñeco.

Gallardo no esquivó la pregunta y habló de la posibilidad de que el jugador salga del fútbol chino para volver a vestir la banda roja. "Con Juanfer hablo bastante seguido, tenemos una muy linda relación, pero es lo único que mencionamos. No tengo redes sociales, pero me entero de las cosas que pasan y entiendo que Juanfer se ha manifestado en redes como un deseo de él, no sé cuándo podrá suceder o no", expresó en conferencia.

Disipando todos los rumores, el Muñeco fue contundente en el mensaje para dejar en claro la situación con respecto a Quintero. "Es mentira que hayamos hablado sobre regresos o salidas porque no es nuestro estilo. No es el momento. Nadie en este club sin que yo tenga la iniciativa va a hablar de jugadores que se van y que vienen hasta que no podamos terminar el campeonato. Todo lo que aparezca durante este mes va a ser todo falso", cerró el DT. ¿Se podrá dar en el 2022?