A Quintero le preguntaron si jugaría en otro equipo argentino que no fuera River y no dudó

Juan Fernando Quintero ya diagramó dos estadías en River Plate, club donde es muy querido por los hinchas y donde marcó uno de los goles más importantes de toda su historia, nada más ni nada menos que a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores de América.

En ese contexto, y, mientras defiende la camiseta de Junior de Barranquilla, el volante de 30 años de edad y con pasado también en Envigado, Atlético Nacional de Medellín, Pescara, Porto, Rennes, Independiente Medellín y Shenzhen volvió a hablar del Millonario.

“No es un secreto que tenía cerrado tres años de contrato, pero simplemente por situaciones ajenas a mí no se pudo concretar. Si no hubiera pasado eso, hoy estaría con el equipo”, comenzó revelando, sobre su salida de River, en declaraciones brindadas a ‘TyC Sports’.

Posteriormente, el dos veces mundialista con la Selección Colombia fue consultado sobre si jugaría en otro equipo argentino que no fuera River y brindó una respuesta absolutamente contundente: “No. Sería una contradicción porque River es emi lugar en el mundo”.

Por último, Quintero habló sobre su posible retorno a Núñez: “Hablar de esto ahora no es bueno, creo que sería una falta de respeto con Junior. Y también por la actualidad de River. Hablar de mí creo que no es importante. Siempre se habla y se especula, además de que el cariño siempre está. Uno siempre va a estar ligado al club pero no es cómodo hablar del tema”.