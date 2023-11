Tras un inicio con derrota ante Senegal, la Selección Argentina que conduce Diego Placente se recuperó con victorias ante Japón y Polonia que le permitieron no solo acceder a los octavos de final del Mundial Sub 17 que se disputa en Indonesia sino además hacerlo como líder del Grupo D por diferencia de gol y gracias al triunfo del seleccionado asiático sobre el africano.

Entre los puntos altos de un equipo que se ilusiona día a día aparece Agustín Ruberto, quien marcó un gol en cada uno de los partidos de Argentina en la fase de grupos y es el goleador Albiceleste en la Copa del Mundo con tres tantos. El delantero de 17 años es, como Claudio Echeverri, una de las joyas que aportó River a la competencia y precisamente en torno al club de Núñez han surgido algunas críticas relacionadas a la falta de oportunidades para el jugador que arribó en 2011.

Luego que marcara su tercer tanto en el Mundial, no fueron pocos los hinchas del Millonario que expresaron su reclamo no solo a Martín Demichelis, entrenador de Primera División, por no subirlo a entrenar con el plantel profesional sino incluso a Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva al que le reclaman haberlo utilizado menos de lo que merecía en una campaña en la que al equipo no le fue nada bien, porque terminó en la undécima posición de la Zona A con 12 puntos en 14 partidos disputados.

“Si Echeverri y Ruberto no tienen minutos en la pretemporada es para colgar a Demichelis en la estatua de Gallardo”, expresó un hincha en redes sociales. “No es todo por Demichelis igual. ¿Qué culpa tiene que a Ruberto lo borren de la Reserva”, se preguntó otro apuntando contra Escudero. “Solo Escudero puede tener de suplente a Ruberto y solo Demichelis puede permitir algo así”, sentenció uno más. “Ruberto es suplente en Reserva. Muy buen trabajo hacen cuidando a los pibes”, ironizó otro.

Es importante aclarar que muchos de los partidos que se perdió Agustín Ruberto en Reserva, igual que sucedió con Franco Mastantuono e Ian Subiabre, que también convirtió un tanto este viernes en la goleada ante Polonia, tuvieron que ver precisamente con sus frecuentes convocatorias a los diferentes microciclos de trabajo de la Selección Argentina como parte de la preparación para el Mundial de Indonesia.

¿Quién es Agustín Ruberto?

El goleador que tiene Argentina en el Mundial Sub 17 es oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y comenzó a patear la pelota en Barrio Nuevo de San Fernando, pero con nada más de 5 años llegó a River para hacer todo su proceso formativo. Esos primeros años se desarrolló como defensor, pero pronto detectarían su potencial goleador llevándolo al otro extremo del terreno de juego.

En 2021, a la vuelta del cese de actividades que obligó la pandemia de coronavirus, se destapó con 17 goles en los 14 partidos que disputó con la octava división del Millonario. Revalidó sus credenciales en la séptima y no tardó en dar el salto sin escalas al equipo de Reserva.

Un contrato que River debe revisar

Tras el gran rendimiento que tuvo en octava división, River le ofreció contrato a Agustín Ruberto a inicios de 2022, especialmente para evitar los ya clásicos casos en Argentina de fuga de jóvenes talentos rumbo al fútbol europeo. Pero a ese vínculo le queda solo un año de vigencia, por lo que a su regreso del Mundial probablemente haya nuevas conversaciones para extenderlo, necesariamente con un importante aumento salarial en función de su rendimiento y potencial.