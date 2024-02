Hace algunos años se vinculo sentimentalmente a Marcelo Gallardo con Alina Moine, la periodista que por entonces estaba en Fox Sports. El Muñeco nunca fue de hablar mucho sobre su vida privada, pero en un período estuvo separado de Geraldine La Rosa y todo indica que tuvo un vínculo con Alina Moine.

Durante los meses que fueron vinculados, ni Marcelo Gallardo ni Alina Moine brindaron declaraciones al respecto, pero luego se filtró una foto de ambos en Mónaco y lo que en su momento fueron rumores se terminaron de confirmar. En las últimas horas, la propio Alina Moine contó cómo fue su relación con el Muñeco y cómo es actualmente.

¿Qué dijo Alina Moine sobre su relación con Marcelo Gallardo?

“Somos recontra amigos. De hecho hablamos. Me escribió para Navidad y después me escribió para fin de año. Es más bueno que yo para esas cosas protocolares, porque yo soy re colgada. Con Marcelo somos muy amigos. Hablamos. Obvio que sigue el vínculo, como todos los amigos. Claro que nos escribimos”, comenzó diciendo la periodista de ESPN en diálogo con Socios del Espectáculo.

Luego agregó: “Qué se yo… Igual, por ahí para el afuera se hace un mundo que con Marce no nos hacíamos. Tal vez el error nuestro fue no haber blanqueado más nuestra amistad. Pero también yo tenía ese prejuicio de soy periodista deportiva, Marce es el técnico de River. Y la verdad que fuimos amigos muy íntimos, compartimos muchísimas cosas”.

La famosa foto en Mónaco

“En algún momento ustedes publicaron una foto en Mónaco… ¿De dónde la sacaron? Todavía hoy me sigo preguntando, de hecho nos juntamos con Marce y dijimos de dónde la sacaron. Tuvimos algunas presunciones, pero la verdad que no lo pudimos deducir. Nos lo seguimos preguntando porque además esa foto, yo decía en algún momento: ‘Marce va a salir otra, no puede ser que haya salido’. Porque había un montón de fotos de ese viaje. ¿Por qué esa sola? Fue todo como medio raro. Encima que sale esa…”, completó la periodista.

¿Qué es de la vida sentimental de Moine y Gallardo en la actualidad?

Alina Moine se encuentra en pareja con el ex futbolista Federico Giuliano, mientras que Marcelo Gallardo está en Arabia Saudita junto a Geraldine La Rosa y Benjamín, el más chico de sus cuatro hijos. Cabe recordar que el Muñeco se casó con Geraldine La Rosa en el año 1997, justo cuando el Millonario se había consagrado campeón del Clausura y la Supercopa Sudamericana.