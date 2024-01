Seis meses después de su fichaje con Al Ittihad, convirtiéndose de inmediato en el segundo jugador más influyente de la liga de Arabia Saudita, por encima de Neymar y solo por debajo de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema comenzó a tomar nota de algunas situaciones que le generaron incomodidad. Él, como gran figura del equipo que conduce Marcelo Gallardo, fue centro principal de las críticas de los hinchas cuando los resultados negativos, en el certamen doméstico y en el Mundial de Clubes, provocaron que la realidad comenzara a quedar demasiado lejos de las expectativas.

Una primera muestra de descontento fue la decisión de cerrar su cuenta de Instagram tras una dura derrota ante Al Nassr, luego que varios fanáticos llegaran hasta allí para recriminarle un bajo rendimiento. Le siguieron reiteradas ausencias en los entrenamientos, primero alegando una lesión y ya en pretemporada por no poder regresar a Arabia a causa de quedarse varado en Mauricio por el ciclón Belal. Marcelo Gallardo decidió marginarlo entonces del viaje a Qatar y el regreso del francés a Jeddah lo encontró entrenándose en soledad, a la par que fueron ganando terreno diferentes rumores sobre el interés de importantes equipos europeos de contratarlo.

Chelsea, Manchester United y Arsenal habían mostrado interés desde la Premier League según la prensa europea. Olympique de Lyon se ilusionó en Francia con la posibilidad de repatriarlo y hasta se deslizó que Real Madrid podría intentar dar lugar a su regreso, información que no tardó en ser desmentida. El único que se mantuvo a la expectativa hasta este miércoles, a un día del cierre del mercado de fichajes, fue el equipo francés. Sin embargo, en The Athletic se avanzó que Karim Benzema ya tomó la decisión de quedarse en Al Ittihad, equipo con el que tiene contrato hasta mediados de 2025, con opción de extenderlo hasta 2026.

La semana pasada, el propio delantero francés había desmentido cualquier intención de marcharse ante una consulta de L’Equipe. “¡Es completamente falso! Los medios franceses ya no saben qué inventar. Cuanto más grande, mejor”, había manifestado el ganador del Balón de Oro 2022, quien en su llegada al equipo que ahora tiene a Marcelo Gallardo como entrenador había dicho querer contribuir al crecimiento del fútbol saudí.

¿Cómo quedó la relación entre Gallardo y Benzema?

Si finalmente Karim Benzema permanece en Al Ittihad, al menos hasta que finalice la presente temporada que se reanudará en febrero, deberá limar asperezas con Marcelo Gallardo, a quien no le tembló el pulso a la hora de decidir desafectarlo de la pretemporada por reportarse con el club 17 días más tarde de lo previsto.

Si se tiene en cuenta la importante inversión de dinero que se hizo para incorporar al delantero francés, no es de extrañar que la propia directiva intervenga para convencer al ex técnico de River de hacer borrón y cuenta nueva con Benzema, lo que no evitará que la relación entre ambos pueda verse resentida.

¿Cuándo vuelve a jugar Al Ittihad?

El primer partido oficial del año para el equipo que conduce Marcelo Gallardo será el próximo 4 de febrero ante Al Faisaly por los cuartos de final de la Copa del Rey de Campeones. Tres días después, el miércoles 7, enfrentará a Al Ta’ee para cumplir con un partido de la Liga Profesional Saudí que había sido postergado a fin de año. La presencia de Benzema para esos dos compromisos es improbable, debido a que tiene dos semanas menos de entrenamiento que el resto del plantel.