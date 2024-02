Al Ittihad no hizo mucho ruido en este mercado de enero, pese a que el técnico Marcelo Gallardo esperaba por la llegada de algún futbolista que pudiese renovar el ataque. Buscó a los argentinos Ángel Correa y Matías Soulé sin éxito y fue por otro un mediocampista ofensivo, que fue campeón del mundo con la selección de Francia en Rusia 2018.

Nabil Fekir fue el último objetivo que tuvieron los Tigres del Asia en el mercado saudí, que culminó el pasado 30 de enero. Por el actual futbolista de Real Betis, hubo un principio de acuerdo para su llegada a cambio de 12 millones de euros. ¿Qué pasó? El fichaje se frustró debido a una figura con la que Gallardo no cuenta en su equipo.

Tal como informó el diario L’Equipe de Francia, Fekir estuvo a punto de dejar Betis para jugar en Arabia Saudita, mientras que el club español no sólo iba a recibir los 12 millones de euros, sino también el préstamo del portugués Jota, jugador que llegó en el pasado mercado de verano a Al Ittihad, pero que no ha sido tenido en cuenta.

Para el club que dirige el ex técnico de River era imperioso buscarle una salida a Jota a fin de no tener problemas de cupo con la llegada de Fekir. Sin embargo, el citado medio reveló que el propio portugués no estaba convencido de ir a jugar a LaLiga de España, además de que hubo problemas en la tramitación de su ficha.

Correa, Soulé, Fekir: Gallardo se queda sin jugador ofensivo de juego

La intención de Al Ittihad en este mercado de invierno fue reforzar la zona de ataque para mejorar al equipo que tiene Marcelo Gallardo. El primer nombre fuerte que apareció fue Ángel Correa, quien no pudo llegar debido a que no hubo acuerdo con Atlético de Madrid.

Caída la posible llegada del campeón del mundo, sonó otro jugador argentino para el conjunto de la ciudad de Yeda. Se trató de Matías Soulé, hoy figura del Frosinone, pero cuyo pase pertenece a la Juventus. Se habló de una oferta del Ittihad de 30 millones de euros, la cual fue rechazada por el club y el jugador.

A estos dos nombres se le sumó Nabil Fekir, quien no pudo llegar al fútbol de Arabia Saudita debido a las dificultades para la salida de Jota. Son tres nombres provenientes de Europa que no pudo fichar Al Ittihad durante esta ventana de transferencias de enero.

Para Marcelo Gallardo era necesario un jugador que pueda darle creatividad y gambeta a su equipo. Por eso, negociaron por estos tres nombres, pero al no llegar ninguno, el Muñeco deberá conformarse con lo que tiene. La inversión fuerte llegará para el mercado a mitad de año.

Los 5 refuerzos de Al Ittihad que llegaron en enero

Pese a no lograr las llegadas de Correa, Soulé o Fekir, Al Ittihad sí logró cerrar algunos refuerzos, pero del fútbol local. Hay hasta cinco caras nuevas en el plantel de Gallardo para la segunda parte de la temporada.

Tres jugadores llegaron en calidad de cedidos provenientes de Al Ettifaq. Son los casos del defensor central Saad Al Mousa, el mediocampista Hamed Al Ghamdi y el extremo Ahmed Al Ghamdi. En tanto, también llegó el arquero Mohammed Al Mahasneh del Damac y el lateral derecho de Al Shabab, Fawaz Al Sqoor.