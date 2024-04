River derrotó 2 a 0 a Nacional en el Monumental por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. Álvaro Recoba, el ex futbolista exquisito que supo vestir camisetas importantes como las de Inter, Torino y la Selección de Uruguay, es el entrenador del Bolso y una vez finalizado el encuentro habló en conferencia de prensa y llenó de elogios a la casa del Millonario.

“No hay una cancha como el Monumental en el fútbol uruguayo. Tendríamos que copiar un poquito. Quedé sorprendido con el campo, es espectacular. La pelota a ellos les pica y les queda en el pecho. A nosotros nos pasa por arriba. Va más rápido de lo normal”, afirmó el Chino en conferencia de prensa.

Elogios a Echeverri

Recoba fue un jugador exquisito, dueño de una pegada sin igual. El Chino analizó el partido y destacó el gran gol de Echeverri: “Desde mi punto de vista, el equipo trató de jugar igual a igual ante un equipo muy bueno. En este tipo de partidos, las ocasiones que creás, tenés que completarlas. Tuvimos un par de chances en el primer tiempo, y no lo hicimos. Recibimos un gol muy bueno de un jugador espectacular”.

Además, agregó: “Competimos, no sé si nos faltó algo, seguramente encontramos a un rival muy bueno, hicimos lo que podíamos. Queda la sensación de que podíamos haber dado un poco más, pero se intentó, se fue hacia adelante. No me deja contento el resultado, el equipo trató de ir hacia adelante, con las armas que tenía, y jugar cuando podía. Aceptamos la derrota, pero estamos convencidos que esto recién empieza”.

Las virtudes de River

“Cuando enfrentás a un equipo con una tenenecia tan buena, y estás una milésima de segundo atrasado en ir a presionar, te juegan bien, y eso fue lo que pasó”, dijo Recoba. Y lo que dice el Chino se notó lo largo de todo el partido: River estuvo bastante fino y los uruguayos llegaban tarde a la pelota por lo general. Para eso fue fundamental que jugadores importantes tengan una buena noche, como fue el caso de Aliendro, Villagra y Nacho Fernández.

¿Cómo y cuándo se juega la fecha 3 del Grupo H de la Copa Libertadores?

24 de abril | Libertad – River

24 de abril | Nacional – Deportivo Táchira