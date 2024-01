En la inmensa mayoría de los casos, los jugadores terminan jugando donde quieren. Son pocos los ejemplos de futbolistas que se quedaron a disgusto en un club. Jaminton Campaz debió regresar de Rosario Central a Gremio, pero su intención siempre fue continuar en el Canalla y todo indica que así será, pese a que desde River posaron los ojos en él tras la lesión del Pity Martínez.

River siempre supo que la tenía complicada y que el deseo de Campaz era jugar en Central, club que nunca dejó de negociar con Gremio. Todo indica que el colombiano firmará contrato con el Canalla por tres temporadas y que, durante el fin de semana, regresará a Argentina para sumarse al tramo final de la pretemporada con sus viejos compañeros, con los que viene de ganar la Copa de la Liga en diciembre de 2023.

¿Qué dijo Russo sobre el futuro de Campaz?

El DT del Canalla dialogó con la prensa el pasado jueves y afirmó: “Pasarán las cosas que tengan que pasar. Todo es muy difícil, muy trabado. Argentina lo sufre. Cualquier negociación es complicada y más si hay varias a la vez”.

Además, agregó: “Conozco a los colombianos, no me conmueve nada. Se como son las cosas. Hay que abrirse y saber lo que tiene que hacer cada uno. Hable con él en su momento. Hoy no tengo sensaciones, tengo realidades. A mi no me altera. Si viene, hasta él mismo sabe lo que tiene que hacer. Son tres partes: Gremio, Central y él. Y no es tan simple”.

La importancia de Campaz para Central

Rosario Central tiene una base sólida y tranquilamente se hubiese podido arreglar sin Jaminton Campaz, pero la realidad es que el colombiano fue el ancho de espadas en 2023.

Atrevido, gambeteador y de esos jugadores que da gusto verlos agarrar la pelota y encarar. De cara al 2024, tanto Campaz como Rosario Central irán por más: vienen de ganar la Copa de la Liga y en el año que acaba de comenzar, buscarán la Liga Profesional y destacarse en la Copa Libertadores. Los de Miguel Ángel Russo tienen con qué ilusionarse.