La rotura de ligamentos que sufrió Gonzalo Martínezle ha complicado el panorama a Martín Demichelis, quien está buscándole un reemplazo para que River evite quedar rengo y así pueda ir detrás de los grandes objetivos que tienen para el 2024.

El Millonario quiere ganar la CONMEBOL Libertadores, y para ello precisa jerarquizar diferentes zonas del campo de juego. Y a pesar de que Jorge Brito manifestó que estaban expectantes de lo que ocurriría con la situación de Jaminton Campaz, en breve apretarán el acelerador.

Según comentó el periodista Germán García Grova en TyC Sports, la idea de los dirigentes del elenco de Núñez es poder tener al colombiano, quien todavía no definió su futuro. Si bien Rosario Central llegó a un acuerdo con Gremio (dueño del pase) y ejecutó la opción de compra, el futbolista de 23 años es quien tiene que decidir si jugará en el Canalla o no. Y de no hacerlo, desde River avanzarán para sumarlo.

“River profundizará las negociaciones por Jaminton Campaz en las próximas horas. Hay muchos indicios que el colombiano es del gusto del Millonario”, confesó García Grova para alimentar la ilusión de los hinchas, quienes esperan que Demichelis pueda reemplazar al Pity Martínez con un futbolista de extrema categoría. ¿Se dará?

Lo que dijo Jorge Brito de Jaminton Campaz a River

En la previa al partido contra Monterrey, el presidente de River fue muy claro respecto a la situación el colombiano: “Por Campaz no hubo ninguna reunión ni ninguna charla ni con el representante ni con Rosario Central ni con Gremio. Sabemos que tiene características muy interesantes para nosotros y para Martín Demichelis”, comenzó manifestando Jorge Brito en diálogo con ESPN, sin esquivar la situación en ningún momento.

“Pero eso se podrá dar si se alinean los intereses. Hay un conflicto por los derechos federativos entre Gremio y Rosario Central así que se podría dar pura y exclusivamente si hubiera un acuerdo entre las partes y que tanto el representante como Gremio y Rosario Central lo quisieran transferir. Si no no sería posible”, completó el mandamás de River.

El gran 2023 de Jaminton Campaz en Rosario Central

Jaminton Campaz se despachó con 10 anotaciones y nueve asistencias en 43 partidos oficiales con Rosario Central en 2023.