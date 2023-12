Hace varios mercados de pases que River se interesa en Leonardo Godoy, el muy buen lateral por derecha que se destacó en Estudiantes de La Plata. En este mercado también existió el interés, pero no será la novela del verano, ya que el futbolista tiene encaminada su llegada a Athletico Paranaense de Brasil.

De esta manera, el Núñez seguirá la búsqueda por un lateral por derecha, el puesto que no tiene un dueño concreto desde la salida de Gonzalo Montiel a mediados de 2021. Fueron varios los jugadores que pasaron por ese sector y también los refuerzos que llegaron para jugar allí -Alex Vigo y Andrés Herrera- pero nadie pudo siquiera tener regularidad.

¿River necesita incorporar un lateral derecho?

Por el lateral derecho de River pasaron varios jugadores en este 2023: Andrés Herrera, Milton Casco, Santiago Simón y en los últimos partidos Sebastián Boselli, quien realmente es marcador central y puede desempeñarse allí, pero no es su puesto natural. Herrera escuchará ofertas, Simón está desperdiciado en esa posición, Casco juega mejor por izquierda y no está a gran nivel y Boselli debe ser central. Por todas estas razones, River necesita un lateral por derecha.

Godoy hubiese sido ideal para River

Las características de Leonardo Godoy hubiesen calzado a la perfección en este River. El futuro jugador de Athletico Paranaense es correcto en la marca, es muy bueno en la proyección, tiene participación en los goles y en el Millonario históricamente se lucieron laterales con esas condiciones.

¿Hay otros nombres en la mira?

Para la dirigencia de River es muy importante que no se filtren nombres y que las negociaciones se lleven en silencio. La realidad es que todavía no hay nombres de laterales por derecha sobre la mesa, lo que no quiere decir que desde Núñez no estén negociando. Lo que se sabe es que River quiere a Federico Redondo, Matías Arezo y Hernán López Muñoz.