Si bien a River todavía le quedaba la Copa de la Liga por delante en este 2023, el último mercado de pases estuvo enfocado en armar el plantel para la temporada que viene y por esto se ficharon a varios jugadores que recién comenzarán a tomar ritmo a comienzo del 2024.

Entre las apuestas que realizó el Millonario se puede destacar la presencia de Nicolás Fonseca, gran figura del Montevideo Wanderers. Un jugador que, pese a ya ser jugador de River, continuó su carrera en Uruguay para no perder ritmo.

Sin embargo, pese a que la idea inicial era que no se quede estancado, las cosas no habrían salido nada bien para River ya que, según la información de Rodrigo Romano, el fútbol en Uruguay no volvería hasta el 2024 y por esto Fonseca llegaría a River con un parate de tres meses.

Sin vistas de que esto mejore, en River analizan cuales son los pasos a seguir si no se resuelve la situación en el país charrúa con la posibilidad de que el volante central que llegaría para reemplazar a Enzo Pérez (si este se va) ya se sume a los entrenamientos en el Millonario.

¿Por qué se frenó el fútbol en Uruguay?

A causa de que las negociaciones entre el sindicato de futbolistas y la AUF ya llevan un lapso de dos años sin llegar a un acuerdo, los jugadores de la Segunda División decidieron entrar en un paro de 19 días, inicialmente, y sus colegas de la primera decidieron apoyar sumándose al mismo.

En base a lo que se pudo filtrar de las conversaciones entre las partes, se conoció que los jugadores estarían solicitando un salario base del 62% del que tienen los jugadores que militan en la primera división. Un pedido que por el momento no logra convencer a la federación.

Quién es Nicolás Fonseca, refuerzo de River desde el 2024

Hijo del ex jugador de Daniel Fonseca, quién solo tuvo dos partidos en River, el volante central nacido Nápoles durante 1998 debutó oficialmente en el Novara de Italia con tan solo 20 años. Tras esto, se marchó al River Plate de Uruguay en donde solo jugó siete partidos.

Con su arribo al Montevideo Wanderers, el volante logró despegar y alcanzar un nivel destacable en la liga uruguaya que llamó la atención de River. Por medio de Enzo Francescoli, el volante central que se destaca por sus intervenciones defensivas pero que cuenta con un muy buen primer pase, terminó siendo adquirido por el Millonario.