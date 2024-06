El segundo ciclo de David Martínez por River está terminado. Tras un primer paso casi sin minutos y la salida a Defensa y Justicia, el Millonario fue nuevamente a la carga por él a comienzos de 2021 y ese año tuvo un buen andar, pero las lesiones empezaron a alejarlo de las canchas, se afianzó otra dupla central y, desde que llegó Martín Demichelis, prácticamente no jugó.

Con ese panorama, el marcador central buscó una salida al extranjero y todo indicaba que jugaría en Pumas de México, pero media hora antes de firmar el contrato la operación se cayó y quedaron algunas dudas al respecto. Desde el elenco mexicano afirman que había un problema físico, pero Renato Corsi -representante del jugador- se encargó de desmentir esa versión.

¿Qué dijo Corsi sobre el pase fallido de Martínez a Pumas?

“Estaba todo bien, solo faltaba media hora para firmar y el Vicepresidente de Pumas nos comunica que había un problemita en el tobillo. Después de eso, nos dice que hay que barajar el tema económico del jugador”, dijo el representante en diálogo con Radio Continental.

David Martínez. (Foto: IMAGO).

Además, agregó: “En el tobillo David Martínez no tenía nada y el médico de River se los comunicó. No quisieron firmar el contrato por el supuesto problema del tobillo. Si David Martínez se quedaba, se le iba a bajar la parte económica por una lesión que no existe”.

El futuro de David Martínez

En relación al futuro cercano, Corsi afirmó: “Nos siguen llamando clubes por Martínez. Quedó bajoneado después de esta situación, fue todo raro. El médico de River les explicó todo. Por ahora David sigue en River, si llega algo que le interese y le sirva al club se irá. Cerro Porteño nos ha llamado hace 2 días, no se habló del contrato. Se verá”.

Por otro lado, contó que hubo llamados de clubes grandes del fútbol argentino por él: “Puede resurgir el interés que tenía Inter Miami por él. Quiere irse afuera, nos han llamado clubes como Racing, Independiente y San Lorenzo, pero su intención es irse afuera”. Todavía no se sabe dónde jugará el marcador central que supo representar a la Selección de Paraguay, lo que es seguro es que en River no será.