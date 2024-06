El defensor central no jugará en el fútbol mexicano y regresará a River hasta esclarecer su futuro.

En medio del parate de la Liga Profesional por la Copa América de Estados Unidos, mientras que los jugadores se encuentran licenciados hasta el 1ero de julio, la dirigencia de River, en conjunto con el cuerpo técnico de Martín Demichelis se encuentra trabajando en el mercado de pases.

En este contexto, no solo se enfocaron en incorporar jugadores, sino que se decidió hacer una depuración de futbolistas que no entraban en la consideración del entrenador. Uno de ellos, es el defensor central Héctor David Martínez, quien había llegado a un acuerdo con Pumas UNAM de México.

Si bien ya estaba todo arreglado entre los clubes, a tal punto de que el jugador de 26 años viajó a tierras mexicanas para finiquitar su llegada, en las últimas horas la operación se cayó, por lo que Martínez deberá regresar a River para esperar una nueva oferta para seguir su carrera.

Según pudo saber Bolavip, el motivo por el que se cayó la llegada del defensor al equipo mexicano fue por una cuestión económica, referida al contrato y el salario del jugador, ya que con el Millonario habían acordado un préstamo con obligación de compra en caso de que juegue el 60% de los partidos.

Además, el periodista César Luis Merlo, agregó que desde Pumas UNAM afirman que no fue por este motivo, sino que porque el defensor no superó la revisión médica, por lo que decidieron dar marcha atrás la negociación y no incorporar al futbolista.

Posteo de César Luis Merlo.

Cabe destacar que durante su corta estadía en México, Martínez llegó a haber con la prensa como jugador del elenco universitario, pero finalmente no jugará allí, y salvo un cambio drástico de último momento, tendrá que volver a Argentina hasta conseguir un nuevo club.

Los números por los que se había acordado la operación

Según informó La Página Millonaria, el acuerdo entre River y Pumas se traduce en un préstamo con un cargo de 450.000 dólares por dicha cesión. A su vez, esta operación podría representar el desembolso de 3,45 millones de dicha moneda estadounidense.

El periodista Germán García Grova indicó que los clubes llegaron a un acuerdo por el cual, si el defensor juega más del 60 por ciento de los partidos de la temporada, el pase de Martínez debe ser adquirido en su totalidad a cambio de 3.000.000 de dólares.

Los números de David Martínez en River

En total, el defensor central de 26 años disputó un total de 77 partidos, en los que anotó 2 goles y aportó 3 asistencias en los 5.963 minutos que estuvo en cancha. Además, fue expulsado en una oportunidad y ganó 6 títulos a nivel local: dos Ligas Profesionales, dos Trofeos de Campeones y dos Supercopas Argentinas.