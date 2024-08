Brito no solo consigue el regreso de Gallardo a River: Germán Pezzella será refuerzo

River concretó el regreso de Marcelo Gallardo, quien asumirá el lunes 5 de agosto y reemplazará a Martín Demichelis. Pero no estará solo: en las últimas horas, Jorge Brito acordó la vuelta de Germán Pezzella, el defensor surgido de las inferiores del club de Núñez y que actualmente se encuentra en Real Betis.

El mercado de pases para el Millonario no deja de brindarle grandes noticias a todos los hinchas, que estaban esperando con muchísima ansiedad por la vuelta del campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, y que también logró 3 títulos internacionales con la banda roja, donde se destaca la Copa Libertadores en 2015, justamente con el Muñeco al frente del plantel.

Habrá reencuentro. Y la presencia de Pezzella será fundamental para los de Núñez, que estaban buscando un refuerzo para la zaga central, más allá de que sumó a Federico Gattoni. De hecho, según pudo averiguar BOLAVIP, la vuelta del bahiense fue por un expreso pedido de Gallardo, quien lo exigió por encima de Valentín Gómez.

Si bien restan pulir algunos detalles, desde la Comisión Directiva de River desembolsarán los 4 millones de euros que corresponden a la cláusula de rescisión, la cual el propio futbolista redujo en su monto cuando prolongó su vínculo contractual con los andaluces.

De esta manera, el defensor central de 33 años tendrá su segunda etapa en el Millonario, el club que lo vio nacer tras su estadía en Liniers de Bahía Blanca, el equipo de su ciudad y en el que dio los primeros pasos previos a su traslado hacia Buenos Aires para comenzar a jugar en la Reserva.

Germán Pezzella en Real Betis.

Germán Pezzella tiene una herida por sanar

A mediados de 2024, Germán Pezzella dialogó con Juan Pablo Varsky en Clank!, donde se refirió a una cuenta pendiente que le queda por cumplir con la camiseta del Millonario, y en su regreso buscará lograr su objetivo personal: “Mi historia en River, un poco por cómo se fue dando antes de irme, me deja cosas dentro y por decirlo de alguna manera cierta herida que sanar, pero eso ya dependerá del tiempo cómo se de”, indicó a pesar de no ahondó en detalles.

¿Por qué no fue compleja la vuelta de Germán Pezzella?

En la misma entrevista, Germán Pezzella ya le había hecho un guiño a River. Y a diferencia de lo que ocurre con varios de sus compañeros en la Selección Argentina, el defensor sostuvo que “Mi mujer y yo somos muy pro Argentina, no renegamos de nuestro país y como no tenemos hijos la decisión, de volver o no, es más sencilla. Nosotros, por nuestro estilo de vida y lo que conlleva nuestra profesión, pasar tanto afuera te hace vivir de una manera diferente, pero te hablo de cosas básicas como salir a tomar un café y ser ‘Germán’ y tomar mate en una plaza”.