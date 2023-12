Brito, tras la frase del Diablito Echeverri sobre su contrato: "Dijo lo que no quiso decir"

Luego de lo que fue el triunfo de River por 2 a 0 ante Rosario Central por el Trofeo de Campeones 2023, hubo una declaración de Claudio Echeverri, una de las máximas promesas de las inferiores del Millonario que llamó la atención de los hinchas, ya que aseguró que no renovaría su contrato.

Referido a estos dichos, minutos después, el presidente de la institución de Núñez, Jorge Brito, habló mano a mano con la transmisión oficial de ESPN, y allí le dio tranquilidad a los fanáticos de River, ya que explicó su versión de los hechos y aclaró que el jugador está arrepentido por su declaración.

“Recién lo saludé y estaba un poco mal por lo que había dicho porque dijo lo que no quiso decir. Hay que entender que es un chico de 17 años, que es un grandísimo jugador con un potencial enorme y es una persona muy querida en el plantel que recién estamos conociendo porque se sumó hace pocos meses acá. Tal vez en la euforia del festejo dijo algo que no es tan así”, comenzó explicando.

Además, agregó referido a la relación con el representante del jugador, debido a los dichos de que no había comunicación entre las partes: “Me quedo con lo que aclaró él, en decir que nunca tuvimos un problema con su representante, con quien siempre tuvimos un buen vínculo humano y futbolístico”.

Siguiendo por la misma línea, comentó cómo son los pasos a seguir: “Es cierto que quedan 13 meses para el vencimiento de su contrato futbolístico y de acá al 10 de enero que arranque la pretemporada tenemos que definir cuestiones que tengan que ver con su contrato. Él recién me lo manifestó, quiere jugar en River, quiere triunfar el año que viene acá. Su representante va a defender sus derechos y nosotros los del club. Confío en Echeverri y su representante en qué vamos a hacer lo mejor para el club y el jugador”.

Ya para cerrar, se explayó: “Hablé recién con el representante y él me contó su declaración. Claudio me contó que en la euforia del festejo dijo algo que no quería decir de la manera en la que lo dijo. Le dije que se quede tranquilo que voy a hablar con Claudio. Estamos en buenos términos y esto se va a resolver con lo mejor para el club y el jugador. Confío en que Echeverri se va a quedar en River”.

Los números de Claudio Echeverri en River

En total el Diablito disputó 6 partidos con la camiseta de River, en los que no anotó goles y aportó una asistencia, además de ganar dos títulos.

¿De cuánto es la cláusula de rescisión del Diablito Echeverri?

La cláusula de salida del volante ofensivo es de 25 millones de dólares. Cabe destacar que su contrato finaliza el 31 de diciembre del 2024.