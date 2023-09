A más de 200 días de haber iniciado el plan de rehabilitación por una lesión de rodilla que sufrió en febrero, Bruno Zuculini está listo para volver a jugar con la camiseta de River y aprovechará el amistoso que el equipo disputará este sábado en San Nicolás ante Universidad Católica para comenzar a ofrecerse como una opción valiosa para Martín Demichelis.

Tras la derrota ante Vélez y la filtración de algunas consideraciones que Martín Demichelis había hecho off the record y no habrían caído bien a algunos de los referentes del plantel; dicho encuentro se desarrollará en un clima cuanto menos enrarecido.

Zuculini, sin embargo, eligió minimizar los rumores que apuntan a la existencia del estallido de un conflicto interno, siguiendo una línea que ha comenzado a marcar la directiva y se extendió a muchos otros de sus compañeros aprovechando el marco de la cena de la Fundación River Plate que tuvo lugar este mismo martes.

“Estos momentos han pasado, lo estoy viviendo tranquilo. Se han perdido partidos, obviamente importantes, porque perder en Copa Libertadores después de haber hecho una ida muy buena acá en casa y que se te escape en Brasil, obviamente duele muchísimo. Pero no dejás de aprender, de seguir intentando. El técnico entenderá cuáles son las razones y tratará de modificarlo y mejorarlo para los próximos partidos”, comenzó diciendo el mediocampista en diálogo con ESPN.

Previo a su regreso, Zuculini dejó también una promesa a los hinchas de River, esperando que vuelvan a tener plena confianza en el grupo. “Conozco a mis compañeros, conozco a la institución, los hinchas van a estar cerca nuestro, así que va a salir todo bien y el año lo vamos a terminar ganando”, señaló.

“En River no hay amistosos”

Bruno Zuculini le dio mucha importancia al partido que el equipo disputará ante Universidad Católica en San Nicolás: “Para nosotros no tiene nada de amistosos. Todos nos jugamos un lugar, nos jugamos renovaciones para el año que viene. Todos nos jugamos algo. Con la camiseta de River no hay amistosos”, señaló.

¿Cuándo enfrenta River a Universidad Católica?

En medio de todo este dilema, River se prepara para jugar un amistoso ante Universidad Católica el próximo sábado 9 de septiembre desde las 19 en el Estadio Único de San Nicolás, en donde aparecerán varios jugadores que no vienen teniendo minutos actualmente.